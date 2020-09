Paolo Berlusconi all'Adnkronos: "Silvio molto forte, non sa come ha preso il virus" (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli "Oggi ha lavorato, sta bene, compatibilmente con il virus che ha preso. Sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi. L'ho sentito assolutamente tranquillo, consapevole che non si sa come lo abbia preso. D'altronde tutti quelli che lo hanno preso non sanno da dove è arrivato, è nell'ordine delle cose. Abbiamo superato tante cose, superiamo anche questa". Così all'Adnkronos Paolo Berlusconi, appena appresa la notizia della positività al Leggi su iltempo

