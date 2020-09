Palermo, Floriano: “Per vincere il campionato bisogna partire forte. Girone C con piazze importanti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex Bari Roberto Floriano, un anno e mezzo in Puglia, poi rosanero da gennaio, è uno dei punti fermi del Palermo che si prepara ad affrontare la Serie C. L’esterno offensivo interviene in conferenza stampa dal ritiro di Petralia Sottana e fa il punto dopo una settimana di allenamenti. “L’anno scorso, al Bari, i sei mesi non sono stati positivi. bisogna allenarsi a mille, ogni domenica posso dimostrare il mio valore -riporta stadionews.it-. Spero, insieme al Palermo, di levarci belle soddisfazioni. Boscaglia è forte, lo conosciamo. Stiamo cercando di lavorare come dice lui, dobbiamo seguirlo. Il mister ci ha detto che dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Quando inizierà il campionato, nonostante sia un Girone ... Leggi su itasportpress

