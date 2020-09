Osservato il più grande buco nero, nato da una fusione. LIGO rimette tutto in gioco (Di mercoledì 2 settembre 2020) (a cura di Felicia Barbato)“Einstein sbagliò quando disse: ’Dio non gioca a dadi. La considerazione dei buchi neri suggerisce infatti non solo che Dio gioca a dadi, ma che a volte ci confonda gettandoli dove non li si può vedere.” S. HawkingLe collaborazioni internazionali LIGO-Virgo hanno annunciato oggi di aver Osservato il primo buco nero di massa intermedia, una categoria finora sconosciuta. Ma non è tutto. L’esistenza di questa categoria in realtà sarebbe “proibita” dalle attuali teorie. Questa notizia rimette in gioco tutto, dimostrandosi l’ennesima conferma di quanto poco in realtà sappiamo dell’Universo in cui viviamo. Ogni volta che volgiamo al cielo i nostri ... Leggi su huffingtonpost

