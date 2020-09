Massa, sorelline uccise: la procura avrebbe emesso due avvisi di garanzia per omicidio e lesioni colpose (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto appreso ad essere iscritti nel registro degli indagati sarebbero stati i due soci dello stesso camping. Proprio oggi, 2 settembre, è in programma l'autopsia sulle due sorelle, disposta dalla procura che indaga per omicidio e lesioni colpose Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : Albero sulla tenda, due gli indagati. Il papà delle sorelline morte nel camping a Marina di Massa: 'Chiedo giustizi… - fbernardeschi : Vicino alla famiglia delle due sorelline scomparse nel tragico incidente a Marina di Massa. - virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - FirenzePost : Massa, sorelline uccise: la procura avrebbe emesso due avvisi di garanzia per omicidio e lesioni colpose - piobulgaro : ?? Sorelline morte a Massa: il papà ha deciso di rompere il silenzio. Il doloroso racconto di quest’uomo! Leggi qui… -