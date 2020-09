L'Ultra Runner Fernanda Maciel e la sua impresa straordinaria: Gran Paradiso e Cervino in un solo giorno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 20 agosto scorso, l'Ultra Runner Fernanda Maciel ha completato una doppia scalata da record sulle Alpi italiane, riuscendo, in un solo giorno, a realizzare il miglior tempo femminile nell'ascesa ... Leggi su leggo

Il 20 agosto scorso, l’ultra runner Fernanda Maciel ha completato una doppia scalata da record sulle Alpi italiane, riuscendo, in un solo giorno, a realizzare il miglior tempo femminile nell’ascesa de ...

