L’Italia è tra i primi tre produttori di cioccolato in Europa. (Di mercoledì 2 settembre 2020) di Redazione. Finalmente una ‘dolce’ notizia: l’Italia, insieme a Francia e Germania, è tra i principali produttori dell’Ue di cioccolato. Lo rileva Eurostat, certificando che i tre Paesi rappresentano insieme quasi i due terzi (64%) della produzione totale di cioccolato dell’Unione europea nel 2019. L’Ue, nel 2019, ha totalizzato una produzione di 3,7 milioni di … Leggi su freeskipper

marcofurfaro : Parla solo di migranti perché della vita degli italiani non sa nulla. Non saper distinguere tra utile e fatturato d… - robersperanza : «Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità». 150 anni fa nasceva Maria Montessori, tra le prim… - pdnetwork : 'Eccellenze Campane: il Pronto Soccorso del Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli è il primo in Italia e in eur… - ta_piero : RT @andrea_binda: Faccio notare che avete consegnato l'Italia a gente che non conosce la differenza tra #fatturato e #utile. Ma il problema… - freeskipperIT : L'Italia è tra i primi tre produttori di cioccolato in Europa. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia tra Il divario digitale allontana Nord e Sud: “Pochi servizi online” Rep