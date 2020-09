Injustice 3 sempre più vicino? Ed Boon suggerisce l'arrivo di un importante annuncio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ed Boon, boss di NetherRealm Studios, ha suggerito l'arrivo di un annuncio da parte dello studio che potrebbe rivelare il suo prossimo progetto. In molti hanno subito pensato a un nuovo Injustice, già rumoreggiato in passato.Secondo un recente tweet di Ed Boon, presto potrebbero arrivare novità da Nether Realm Studios. In precedenza, l'apparizione di Ed Boon al DC FanDome ha acceso molte voci sull'annuncio di Injustice 3, ma l'evento si è concluso con solo due anteprime dedicate a Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League.Ovviamente, ciò non significa che Nether Realm non abbia ancora iniziato a lavorare su un nuovo progetto. Probabilmente, significa che lo studio ha deciso di svelare il suo nuovo gioco in ... Leggi su eurogamer

