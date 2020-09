Grosseto, apprensione per Elena Miruna: 17enne scomparsa da settimane (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono giorni di apprensione per la giovane Elena Miruna Nemteanu, una ragazza di appena 17 anni di origine rumena ma residente a Grosseto da sempre insieme alla sua famiglia di cui non si hanno notizie da settimane. Il disperato appello della madre Mihaela che teme il peggio: “Non vorrei che fosse stata ingannata da qualcuno“. Elena Miruna, svanita nel nulla il 7 agosto Stando a quanto raccontato dalla madre Mihaela, Elena Miruna non si sarebbe mai allontanata di casa di sua sponte. Sono giorni di ricerche disperate e di frustrazione per la famiglia della giovane 17enne che sembra essere svanita nel nulla lo scorso 7 agosto. Sono trascorse ormai settimane da quel giorno eppure di ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto apprensione Grosseto, apprensione per Elena Miruna: 17enne scomparsa da settimane Thesocialpost.it Garanzia da 3 milioni per Roselle Il Comune osserva gli sviluppi

Francesca Ferri / GROSSETO La trattativa per la cessione dell’intera società Us Grosseto 1912 è osservata da vicino anche dal Comune di Grosseto. Non solo perché la società biancorossa – la prima squa ...

Tutti negativi i test sugli altri dipendenti: la farmacia riapre

Giovane dipendente contagiata alla festa, sollievo a Capalbio Scalo. Buone notizie anche da Giannutri: ok gli esiti di 6 tamponi CAPALBIO SCALO. Tamponi negativi per il personale della farmacia di Cap ...

Francesca Ferri / GROSSETO La trattativa per la cessione dell’intera società Us Grosseto 1912 è osservata da vicino anche dal Comune di Grosseto. Non solo perché la società biancorossa – la prima squa ...Giovane dipendente contagiata alla festa, sollievo a Capalbio Scalo. Buone notizie anche da Giannutri: ok gli esiti di 6 tamponi CAPALBIO SCALO. Tamponi negativi per il personale della farmacia di Cap ...