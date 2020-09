Gli Stati Uniti hanno revocato parzialmente l’embargo sulle armi nei confronti di Cipro dopo più di trent’anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli Stati Uniti hanno detto che revocheranno per un anno l’embargo sulle armi nei confronti di Cipro che avevano imposto nel 1987. Dal primo ottobre gli Stati Uniti consentiranno la vendita a Cipro di armi “non letali” per la difesa. Leggi su ilpost

carlaruocco1 : Sono stata, insieme al Ministro per l’Istruzione, #Azzolina, alla sindaca #Raggi e alla vice sindaca della Città Me… - M5S_Europa : La #democrazia nasce dalla #scuola, che mai come oggi ha bisogno di linee guida precise. Il #COVID19 ha evidenziato… - matteosalvinimi : Non solo Sicilia e Calabria: anche la Sardegna è assediata dagli sbarchi. Gli italiani sono stati chiusi in casa pe… - Noretta09 : RT @ultimenotizie: Gli Stati uniti non parteciperanno alla coalizione internazionale per sviluppare, produrre e distribuire in maniera equa… - Amaracchia : Gli Stati Uniti contemporanei in un solo tweet. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati “Conquisteremo gli Stati democratici, ecco perché Donald vincerà ancora” La Stampa Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 2 settembre: +24 nuovi casi

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Sono complessivamente 3804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio ...

“Acido Acida 2020”: nel weekend a Ferrara il festival internazionale della birra

Il festival della birra torna a Ferrara. “Acido Acida – Ferrara British beer Festival”, unico evento italiano dedicato alle birre britanniche, si terrà per la sua settima edizione dal 4 al 6 settembre ...

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Sono complessivamente 3804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio ...Il festival della birra torna a Ferrara. “Acido Acida – Ferrara British beer Festival”, unico evento italiano dedicato alle birre britanniche, si terrà per la sua settima edizione dal 4 al 6 settembre ...