Elena, 17enne scomparsa nel nulla da 25 giorni. La madre: “Aiutateci, qualcuno la nasconde” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Mia figlia la conosco e so per certo che 25 giorni senza farci sapere dove sta è impossibile”. Mihaela, la madre di Elena Miruna Nemteanu, 17enne di origine rumena che vive da sempre a Grosseto, è sempre più convinta che qualcuno stia nascondendo la figlia, che è uscita di casa la sera del 7 agosto senza avvisare i genitori e non ha più dato notizie a casa. “Non ha soldi, documenti e telefono cellulare. Per forza deve essere appoggiata da qualcuno che adesso la tiene nascosta e la obbliga a non farsi sentire da nessuno”, ha detto la donna in un’intervista a La Nazione pubblicata oggi. “Secondo me si è fidata di qualcuno che adesso la tiene con la forza, magari rinchiusa in una ... Leggi su tpi

