"Deve indossare la mascherina": lui si rifiuta e tenta di violentare la capotreno a Roma (Di mercoledì 2 settembre 2020) La capotreno lo invita a mettere la mascherina, lui la spinge in un angolo della stazione e tenta di violentarla. La vicenda si è consumata presso la Stazione Tiburtina di Roma: a riportare la notizia è il Corriere della Sera.A salvare la donna è stata la sua prontezza e il fatto che si è messa a gridare. Urla cosi forti da richiamare l’attenzione degli agenti della Polfer, intervenuti in tempo per arrestare il violentatore, Kelvin Imoesala, 24 anni, nigeriano.L’uomo è stato arrestato, processato per direttissima e condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Una volta arrestato è emerso che, in passato, l’imputato ha fornito almeno cinque identità diverse alle autorità.Al momento dell’accadimento l’uomo si trovava a bordo di un ... Leggi su huffingtonpost

