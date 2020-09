Coronavirus, Calcagno (AIC) tranquillizza tutti: “Non siamo in apprensione” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Umberto Calcagno, il vicepresidente dell’Assocalciatori, ha parlato della ripresa della Serie A programmata per il 19 settembre. Queste le dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss’: “In una prima ipotesi si era parlato del 12 settembre, ma abbiamo chiesto che fosse concessa una settimana in più perché, dopo il lockdown e un periodo molto intenso per finire la stagione, era preferibile concedere ulteriori sette giorni di riposo. Lo slittamento della passata stagione ha lasciato il segno anche su quella che sta per iniziare ma così arriviamo preparati per affrontarla nella maniera migliore. Sapere già in partenza che ci saranno tanti impegni vuol dire che le rose saranno allestite in maniera diversa, fermo restando che il mantenimento della regola delle cinque sostituzioni potrà aiutare e dare respiro alla gestione ... Leggi su calcioweb.eu

