Celli: palestre scolastiche restano chiuse (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “A pochi giorni dalla riapertura delle scuole Roma Capitale si ricorda delle palestre scolastiche e dei corsi sportivi pomeridiani, gestiti dai centri sportivi municipali. Ma se ne ricorda solo sulla carta e nel modo sbagliato. A scrivere infatti per ‘dettare la linea’ ai direttori dei Municipi, che hanno una loro autonomia, e’ il presidente della commissione Sport, un consigliere del M5S, e non l’assessore che e’ il rappresentante della Giunta demandato a questo.” “Ma a Roma, si sa, la confusione regna sovrana. Ci aspettavamo che il presidente della commissione Sport sollecitasse il proprio assessore, affinche’ fossero attuate le linee dell’Assemblea capitolina, e non i dirigenti municipali su cui non ha alcuna competenza. Ma dal 2016 lo Sport di Roma Capitale e’ governato ... Leggi su romadailynews

Bisogna affidarsi all’ottimismo per credere che, alla fine, non venga negato a migliaia di ragazzi il diritto di praticare uno sport nelle scuole di Roma durante le ore pomeridiane: pallavolo e ginnas ...

Pesaro, aule per il Liceo Classico all'ex scuola infermieri: contratto da 60mila euro tra Arcidiocesi e Provincia

PESARO - La Provincia di Pesaro e Urbino ha risposto all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto scorso, in cui è stato chiesto agli enti locali competenti sull’edilizia scolastica ...

