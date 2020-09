Bayern Monaco, Coutinho saluta: “Un anno incredibile, Triplete indimenticabile” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Vorrei ringraziare tutti i tifosi, lo staff e i giocatori per questa stagione. E’ stato davvero un anno incredibile, in cui ho imparato molto. Il Triplete è stato indimenticabile. Grazie, vi auguro il meglio”. saluta così il Bayern Monaco Philippe Coutinho, trequartista brasiliano che fa ritorno al Barcellona dopo la scadenza del prestito. Appare però difficile che l’ex Inter e Liverpool possa restare in blaugrana, non è da escludere un ritorno ai bavaresi. Leggi su sportface

