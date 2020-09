Barcellona, a breve l’incontro tra il padre di Messi e Bartomeu (Di mercoledì 2 settembre 2020) Manca davvero poco e poi ci sarà il tanto atteso incontro tra Jorge Messi e Josep Bartomeu per delineare il futuro della Pulce Jorge Messi, padre del capitano del Barcellona, sta per incontrare il presidente del club blaugrana Bartomeu. Il padre dell’argentino ha lasciato il ristorante dove ha pranzato con gli avvocati per stabilire un piano d’azione prima del tanto atteso faccia a faccia con Bartomeu. 🚨 ¡SE ACERCA EL MOMENTO! 👉JORGE Messi sale del restaurante tras haber estado toda la mañana reunido con sus ABOGADOS. REUNIÓN INMINENTE con Bartomeu… ¡y a las 12 de la noche @elchiringuitotv! pic.twitter.com/8v2eDcEr1N — El Chiringuito TV ... Leggi su calcionews24

