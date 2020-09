Uomini e Donne, Armando Incarnato rifiutato davanti a tutti: è successo davvero (Di martedì 1 settembre 2020) Per Armando Incarnato la nuova edizione di Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. Stando alle indiscrezioni, infatti, durante le registrazioni il cavaliere napoletano avrebbe fatto ritorno in studio – per gentile concessione di Sua Maestà Maria De Filippi – e qui si sarebbe invaghito di una nuova arrivata. Si tratterebbe, nello specifico, di Claudia LaFirenze, originaria di Palo del Colle e madre di due bambini. La donna, classe 1983, avrebbe soltanto 37 anni. Nel 2014 avrebbe partecipato al concorso di Miss Model on the word in Cina, rappresentando l’Italia. Una volta arrivata in finale, però, sarebbe stata squalificata. Il motivo? Secondo la giuria non disponeva dei requisiti necessari per la competizione. Armando Incarnato e il due ... Leggi su velvetgossip

