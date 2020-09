Squadra Speciale Cobra 11 chiude con una morte sconvolgente, quando andranno in onda i nuovi episodi? (Di martedì 1 settembre 2020) Il momento tanto temuto è arrivato: Squadra Speciale Cobra 11 questa sera chiuderà i battenti su Rai2 con un finale di stagione da urlo e ad alta tensione. Dopo la lunga corsa estiva che ha permesso un grande recupero rispetto alla messa in onda in Patria, per Semir e Paul è arrivato il momento di ritornare in panchina fino alla prossima estate. Cosa succederà e come si chiuderà questa stagione? Ad andare in onda oggi, 1 settembre, andrà in onda un maxi episodio dal titolo “Il questore” in cui sarà Semir il protagonista per via della sua vita privata e della possibilità che tra lui e la dottoressa Krüger possa esserci una riconciliazione dopo la violenta lite. ... Leggi su optimagazine

tr_tifosi : RT @PieroLadisa: 'Finora il miglior ricordo in Ferrari è la prima vittoria in Malesia. Da allora ce ne sono stati molti altri, ma il primo… - luxx_aeeterna : RT @PieroLadisa: 'Finora il miglior ricordo in Ferrari è la prima vittoria in Malesia. Da allora ce ne sono stati molti altri, ma il primo… - aufhebeen : RT @PieroLadisa: 'Finora il miglior ricordo in Ferrari è la prima vittoria in Malesia. Da allora ce ne sono stati molti altri, ma il primo… - regalami : RT @PieroLadisa: 'Finora il miglior ricordo in Ferrari è la prima vittoria in Malesia. Da allora ce ne sono stati molti altri, ma il primo… - DesiMalafronte : RT @PieroLadisa: 'Finora il miglior ricordo in Ferrari è la prima vittoria in Malesia. Da allora ce ne sono stati molti altri, ma il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Squadra Speciale SQUADRA SPECIALE COBRA 11 stagione 25 in Italia: uscita e news TVSerial Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' icona del Grande Milan

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...

McKennie saluta lo Schalke 04

Weston McKennie, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto salutare lo Schalke 04: "L'avventura allo Schalke 04 è stata assolutamente speciale e indimenticabile. Questo club mi ha da ...

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...Weston McKennie, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha voluto salutare lo Schalke 04: "L'avventura allo Schalke 04 è stata assolutamente speciale e indimenticabile. Questo club mi ha da ...