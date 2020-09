Sorelle morte nel campeggio di Massa, due avvisi di garanzia (Di martedì 1 settembre 2020) Sorelle morte nel campeggio di Massa, la tragedia poteva essere evitata? La Procura indaga ma intanto ci sarebbero i primi due avvisi di garanzia L’inchiesta sulla tragica morte di Malak e Jannat Lassiri, le due sorelline di origine maricchina, nel campeggio di Massa, va avanti. Quel pioppo caduto sulla loro tenda mentre stavano ancora dormendo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

