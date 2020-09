Sgarbi attacca D’Amato: “Sei un ignorante, studia le leggi…” (Di martedì 1 settembre 2020) “Uno sconosciuto, ignorante totale, immagino eletto col Pd, capra, chi ca..o sei, studia le leggi...”. Nel mirino di Vittorio Sgarbi, questa volta c'è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In qualità di sindaco di Sutri, il critico d'arte risponde senza mezzi termini all'esponente della giunta Zingaretti che in precedenza aveva annunciato che "chiederò al Prefetto di intervenire" a proposito dell'ordinanza dello stesso primo cittadino del Comune viterbese di multare nella "sua" Sutri chi indossa la mascherina senza un valido motivo. “Un ignorante delle leggi che parla a me – sbotta Sgarbi in un video pubblicato su Youtube - dicendo chiederò l'intervento al prefetto, penso di Viterbo, come non avessi parlato già col ... Leggi su ilfogliettone

Coronavirus, lite sulle mascherine a Sutri. Sgarbi attacca Gassmann: «Di tuo padre non hai niente»

Sgarbi vieta mascherine a Sutri. Alessandro Gassman lo attacca: "Cosetto nervoso, vaff…"

