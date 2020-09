Scivolone per Adriana Volpe che vuole ricordare Nadia Toffa ma cita Magalli (Di martedì 1 settembre 2020) Non è piaciuto per niente al pubblico, e non è piaciuto molto neppure a noi, il modo in cui oggi Adriana Volpe ha deciso di ricordare Nadia Toffa, scomparsa un anno fa. Oggi non era l’anniversario della morte di Nadia, venuta a mancare il 13 agosto del 2019 ma la conduttrice di Ogni Mattina, ha deciso di fare a modo suo un omaggio alla iena. Il gesto di Adriana Volpe però non è stato molto apprezzato. Infatti la conduttrice ha mostrato in video, un tweet di Nadia Toffa, indirizzato a Giancarlo Magalli, mentre con una scritta in sovraimpressione si ricordava “quella volta in cui Nadia difese Adriana”. “Il rispetto ... Leggi su ultimenotizieflash

Sardanapalo4 : @Marco_antifa @emanuelefiano Grazie. Non lo sapevo. Peccato. È l'esponente PD che ho sempre rispettato per il suo f… - break_trio : per carità PANORAMA MOZZAFIATO MA QUA SE PIJI UNO SCIVOLONE - Stanisl70162074 : @Gianniantonazz1 @ilcozzaronero @SantucciFulvio per essere più precisi c'è una lotta tra Ausilio+Marotta contro Con… - ItalObserver : @marco_borrano @fdragoni @spe1977 1) nessuno ha mai lontanamente ipotizzato 7% di letalità, 1-2% era chiaro già a F… - sannaburgio : @Azione_it @CarloCalenda Pessimo stile comunicativo. Un vero scivolone da non ripetere per favore. Non si diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivolone per Su Telegram spunta una chat per foto 'hot' di Chanel Totti (ma non è l'unica) Today.it Scivolone per Adriana Volpe che vuole ricordare Nadia Toffa ma cita Magalli

Non è piaciuto per niente al pubblico, e non è piaciuto molto neppure a noi, il modo in cui oggi Adriana Volpe ha deciso di ricordare Nadia Toffa, scomparsa un anno fa. Oggi non era l’anniversario del ...

Formula 1, Leclerc non si accorge che il microfono è acceso e sbotta: «Porca...». Ecco perché

Il Gp del Belgio è stato archiviato con l'ennesima vittoria Mercedes e una domenica da dimenticare per le Ferrari di Vettel e Leclerc che chiudono al 13esimo e al 14esimo posto. Come se non bastasse i ...

Non è piaciuto per niente al pubblico, e non è piaciuto molto neppure a noi, il modo in cui oggi Adriana Volpe ha deciso di ricordare Nadia Toffa, scomparsa un anno fa. Oggi non era l’anniversario del ...Il Gp del Belgio è stato archiviato con l'ennesima vittoria Mercedes e una domenica da dimenticare per le Ferrari di Vettel e Leclerc che chiudono al 13esimo e al 14esimo posto. Come se non bastasse i ...