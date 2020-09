Referendum, scuola, regionali: il Pd al bivio e i dem 'blindano' Zingaretti (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - "Riapre il cantiere delle riforme". Il Partito democratico, con il vice segretario Andrea Orlando, accoglie così le notizie che provengono dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, dove è stato deciso di adottare il testo base sulla legge elettorale, martedì 8 settembre, e soprattutto fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 settembre. La prova del fuoco Un passaggio affatto scontato nè banale per il futuro prossimo del Partito Democratico chiamato, assieme alla maggioranza di cui fa parte, ad affrontare una serie di prove del fuoco. Si comincia il 14 settembre con la riapertura delle scuole, diventata la "priorità assoluta dell'agenda di governo". Una corsa contro il tempo di cui è sempre più difficile prevedere gli esiti. E un flop potrebbe avere conseguenze sugli altri due ... Leggi su agi

