NVIDIA: in arrivo la nuova generazione di schede video. Ecco le nuove RTX3080, RTX3070 e la titanica RTX3090 (Di martedì 1 settembre 2020) NVIDIA ha annunciato oggi la sua nuova generazione di GPU da gaming basate sull’architettura Ampere – lanciata alcuni mesi fa sul mercato business – che sarà al momento composta da tre modelli: le RTX 3080 ed RTX 3070, schede di fascia alta e medio-alta pensate per i gamer alla ricerca di prestazioni al top, e la “titanica” RTX 3090 destinata alla fascia enthusiast. Rispetto alla prima generazione di chip RTX il salto prestazionale offerto dalla nuova architettura, secondo quanto mostrato da NVIDIA, sarà abbastanza marcato, vedendo le nuove schede video capaci di prestazioni in modalità “RTX ON” (ossia con ray-tracing attivo) tra 1.5 e 2 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nvidia ha affermato che le RTX 30 sono il più grande salto generazionale della storia delle GeForce, dato che doppiano le prestazioni della generazione Turing. NOTIZIA di Luca Forte — 01/09/2020 Nvidi ...

ASUS ROG: in arrivo le RTX 30 e non solo, diretta streaming dalle 20:00

È fissato per stasera alle 20:00 l'appuntamento con l'evento dedicato da ASUS alla linea di prodotti ROG, ovvero la ben gamma che racchiude l'offerta dedicata ai videogiocatori. La data e l'ora non so ...

