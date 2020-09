“Non respiro più, ti voglio bene” le ultime parole al padre prima di morire (Di martedì 1 settembre 2020) Questa è stata l’ultima frase pronunciata dalla 14enne Malak prima di andarsene tra le braccia di papà Hicham. Il tragico incidente di Marina di Massa in cui sono morte le due sorelline Malak e Jannat Lassiri fa ancora tanto parlare. Ci sono ancora tanti dettagli da capire sulla natura dell’incidente. A tal proposito la procura del comune toscano ha nominato un agronomo forestale che avrà il compito di stabilire se il pioppo sia caduto sulla tenda (dove dormivano le due sorelline che hanno perso la vita) a causa del maltempo o per altri motivi. Dunque una perizia che potrà dare tante risposte, in primis potrà permettere di capire se questa tragedia poteva essere evitata. Nel frattempo per i genitori sono ancora increduli ma al tempo stesso “pretendono” giustizia. Il padre ... Leggi su chenews

