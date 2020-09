Napoli, Ounas lavora in palestra per affaticamento alla coscia (Di martedì 1 settembre 2020) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito il report dell’allenamento pomeridiano a Castel di Sangro. E’ il nono giorno di ritiro nella località abruzzese, per la squadra di Gattuso. Tra le note che rileva la Società c’è un affaticamento alla coscia che ha costretto Ounas ad effettuare solo lavoro personalizzato in palestra. “Nel pomeriggio seconda sessione che ha preso il via con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni di passaggi e partitina a campo ridotto. Di seguito serie di tiri in porta. Chiusura con lavoro di forza in palestra. Ounas ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un affaticamento alla coscia“. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

