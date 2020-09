Napoli, Antonio Corbo bacchetta Cristiano Giuntoli: “Non ha replicato i grandi colpi del passato” (Di martedì 1 settembre 2020) Nel suo editoriale per la Repubblica, Antonio Corbo ha espresso diversi dubbi sull’operato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “E’ il capo dell’area tecnica. Deve competere con i colleghi di Lazio ( Tare ) e Atalanta ( Sartori) essendo il Napoli più simile a Lazio e Atalanta che a Juve ed Inter. Finora Giuntoli non ha replicato i grandi colpi del passato, basso costo e vendite clamorose. Lavezzi, Cavani, Higuain, Jorginho. Fu un colpo anche Hamsik, preso da Pierpaolo ha segnato un’epoca del Napoli lasciando pure 30 milioni in cassa. Più di Hamsik, oggi. Anche l’ultima campagna di gennaio va analizzata: dopo 90 milioni per Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e ... Leggi su calciomercato.napoli

repubblica : Sant'Antonio Abate, focolaio hotel La Sonrisa, c’è una vittima: è morta Rita, la vedova del 'boss delle cerimonie' - antonio_gaito : La polemica social sulla crioterapia nei bidoni mi mancava, ma per alcuni era ghiotta l’occasione di associare subd… - Antonio_Tajani : Napoli, la Campania e il Sud per noi sono sempre stati una priorità. Il 20 e 21 settembre vogliamo vincere le elezi… - ilmauro85 : RT @ssccnapoli: +++ SPAZIO SPONSOR +++ Volete un taglio all'ultima moda? Allora fate un salto allo stand di Antonio 'Dita Monche'. Lo trov… - BrunoGiovanni6 : RT @ssccnapoli: +++ SPAZIO SPONSOR +++ Volete un taglio all'ultima moda? Allora fate un salto allo stand di Antonio 'Dita Monche'. Lo trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Antonio Antonio Folletto: "La passione del cinema è nata con mio nonno guardando Totò alla televisione" La Repubblica TUTTOSPORT – La Juventus vuole Edin Dzeko, ma la situazione di Arkadiusz Milik non si sblocca

“Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di Tuttosport. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il ...

Il Sud sbancato: cause e responsabilità della politica al servizio della finanza del Nord

Negli ultimi trent’anni il sistema bancario del Sud è stato praticamente smantellato e acquisito in gran parte da istituti del Nord. E’ un altro segno inequivocabile dello strabismo con cui le politic ...

“Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di Tuttosport. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il ...Negli ultimi trent’anni il sistema bancario del Sud è stato praticamente smantellato e acquisito in gran parte da istituti del Nord. E’ un altro segno inequivocabile dello strabismo con cui le politic ...