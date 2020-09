Migranti, le 353 persone soccorse dalla Sea Watch 4 verso il trasferimento su una nave quarantena a Palermo (Di martedì 1 settembre 2020) “A undici giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4“. La ong tedesca ha annunciato in un Tweet di aver ricevuto l’autorizzazione a raggiungere il porto di Palermo. “Le persone”, spiegano ancora, “saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena”. Il 29 agosto scorso proprio la Sea Watch 4 era intervenuta in aiuto della Louise Michel, la nave che batte bandiera tedesca e finanziata dall’artista britannico Banksy, e avevao accolto a bordo oltre 150 persone. ???? A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

"A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4?. Così la ong in un tweet. "Ci stiamo dirigendo – si legge ancora nel tweet – verso ...

