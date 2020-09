Meteo Roma del 01-09-2020 ore 06:10 (Di martedì 1 settembre 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord pioggia ancora presenti nelle prime ore del mattino mentre il pomeriggio sono attesi fenomeni in intensificazione sulle Alpi Orientali con frequenti sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli piaciuta altrove Salvo brevi fenomeni sono appena Milano al centro bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni con in transito di nubi innocue alternato ad ampie schiarite locali acquazzoni possibili solo al confine tra Toscana ed Emilia al sud prevale stabilità atmosferica su tutti i settori peninsulari con locale nuvolosità in transito cieli poco o parzialmente nuvolosi bel tempo anche sulle Isole maggiori con qualche addensamento in più sulla Sicilia temperature attese stazionarie o in ulteriore lieve calo specie al centro-nord le previsioni del tempo ... Leggi su romadailynews

