Mercato al via: Castagne verso il Leicester, il Bologna chiude De Silvestri (Di martedì 1 settembre 2020) Inizia ufficialmente il calcioMercato e l’Atalanta è pronta a far partire Castagne per 25 milioni al Leicester. Il Bologna chiude per Lorenzo De Silvestri Riparte il Mercato ed il primo rumors importante per la Serie A arriva dall’Atalanta e in particolare Timothy Castagne. L’esterno belga è molto vicino alla cessione al Leicester di Brendan Rodgers per una cifra che si avvicina ai 25 milioni di euro. Una grossa plusvalenza che permetterà alla Dea di investire ulteriormente per migliorarsi anche dal punto di vista europeo. Chi ha chiuso il colpo è il Bologna: Lorenzo De Silvestri sarà il nuovo esterno di Sinisa Mihajlovic. Svincolatosi dal Torino, ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Mercato via Pineto, mercato in via Roma: verso la soluzione, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio incontrano Sindaco ekuonews.it Ecobonus auto, via alle richieste con i timori sull’esaurimento dei fondi. Le bici ancora ai box

MILANO – Parte con il forte dubbio che esauriscano i fondi, per la fascia di veicoli più cercati sul mercato, l’ecobonus per l’acquisto di automobili meno inquinanti, modificato a più riprese dal gove ...

Protesta degli ambulanti a Cosenza: “Ridateci posto dove vendere”

Protesta a Cosenza, davanti a Palazzo dei Bruzi, sede del Comune, da parte dei commercianti ambulanti che lamentano la mancata apertura del mercato del quartiere dell’Arenella. L’Amministrazione comun ...

