Libia, Di Maio a Tripoli: “Costruiamo nuovo modello”. Un terrorista si fa esplodere: due feriti (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set – Di tanto in tanto Luigi Di Maio si ricorda di essere ministro degli Esteri e vola in Nord Africa. Peccato che gli esiti delle sue visite ufficiali in terra straniera siano solitamente paragonabili a quelli di un picnic di una ridente famiglia qualsiasi all’ombra di una pineta. La differenza sostanziale tra le due “gite fuori porta”, è che i viaggi dell’esponente pentastellato costano molto ai cittadini italiani. In preda a un improvviso ottimismo di fine estate, auspichiamo però che l’odierno incontro a Tripoli – tra il ministro degli Esteri italiano e il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al-Sarraj – rappresenti una svolta positiva. “La Libia per noi è un attore importante, uno snodo cruciale per costruire un ... Leggi su ilprimatonazionale

