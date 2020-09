Lazio-Padova 1-0: Inzaghi vince grazie a un autogol (Di martedì 1 settembre 2020) Solo grazie a un autogol e per di più a tre minuti dalla fine, e dopo che sullo 0-0 Reina aveva parato un rigore, la Lazio supera il Padova e vince la sua prima amichevole stagionale dopo il 2-2 con ... Leggi su gazzetta

Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa. Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole tra Lazio e Padova, vinta dai biancocelesti per 1-0. «Giocare la Cham ...Dopo il pareggio per 0-0 nella prima amichevole estiva contro la Triestina, la Lazio trova il successo 1-0 contro il Padova. Decide la partita un’autorete di Fazzi, a seguito di una punizione battuta ...