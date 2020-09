Lavoro, la “strage” degli autonomi (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Una vera e propria strage dell’occupazione indipendente, che crolla al livello più basso dall’inizio delle rilevazioni Istat nel 2004. Le stime provvisorie dell’occupazione a luglio confermano il forte impatto della crisi su imprenditori e autonomi: dal mese di febbraio, ultimo dato prima del lockdown, a luglio se ne contano 117mila in meno. Così Confesercenti commenta il dato odierno diffuso dall’Istat su occupati e disoccupati relativi al mese di luglio. Il dato – si legge nella nota ufficiale – “rafforza e specifica meglio i caratteri della crisi in corso. In primo luogo, nella sua intensità. Nonostante luglio sia il primo mese di aumento dell’occupazione dopo 4 mesi di riduzioni continuative, in cui si sono persi 500mila posti di Lavoro, lo scarto con luglio ... Leggi su quifinanza

