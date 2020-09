La migrante positiva al Covid che ha partorito sull’elicottero che la stava trasferendo a Palermo (Di martedì 1 settembre 2020) Una giornata di notizie positive, relativamente a quanto accaduto sul fronte dell’immigrazione: la Sea Watch 4, l’imbarcazione della ong che ha salvato 353 persone dalle acque del Mediterraneo, grazie anche alla collaborazione della Louis Michel (la nave finanziata da Banksy) ha ottenuto un punto d’approdo sicuro. Nel frattempo, una donna che si trovava a Lampedusa – risultata positiva al coronavirus – stava per essere trasferita a Palermo in elicottero. La donna ha partorito proprio a bordo del velivolo e, adesso, il neonato sta bene. LEGGI ANCHE > «Abbiamo un morto a bordo», l’appello disperato della nave di Banksy migrante positiva partorisce in elicottero, le parole dell’assessore Razza La notizia è stata ... Leggi su giornalettismo

