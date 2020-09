La maestra che sfidò i sindacati "Basta scuse, torniamo in cattedra" (Di martedì 1 settembre 2020) Prato, a maggio l'insegnante si attirò le critiche anche dei colleghi per aver letto favole al parco con gli alunni. "Prof chiedono soldi per rientrare prima in classe per i corsi di recupero? Assurdo,... Leggi su quotidiano

lundici_it : esame di seconda elementare nel 1975 Il socialismo era come l'universo: in espansione La maestra mi chiese di Robes… - Tigre_E632 : RT @IlMici8: Ci sono dei momenti che si imprimono nella mente dei bambini e li accompagnano per tutta la vita. Io ricordo come fosse ieri q… -

Ultime Notizie dalla rete : maestra che La maestra che sfidò i sindacati "Basta scuse, torniamo in cattedra" QUOTIDIANO.NET Dai pochi bidelli ai luoghi neutri: tutti i rebus irrisolti per il ritorno a scuola

Dirigenti e genitori: troppe semplificazioni. Dubbi sulla gestione dell’entrata in classe. Un preside: “Se avessi 6 o 7 alunni con la febbre non saprei dove metterli” TORINO. Un elenco di problemi che ...

NUCCI GIANFRANCO

Al mio caro zio, nonché maestro di vita, faro nella professione forense e nella vita privata, rivolgo il mio pensiero, a Te pieno di affetto e gratitudine, in questo triste momento Sarai sempre nel mi ...

Dirigenti e genitori: troppe semplificazioni. Dubbi sulla gestione dell’entrata in classe. Un preside: “Se avessi 6 o 7 alunni con la febbre non saprei dove metterli” TORINO. Un elenco di problemi che ...Al mio caro zio, nonché maestro di vita, faro nella professione forense e nella vita privata, rivolgo il mio pensiero, a Te pieno di affetto e gratitudine, in questo triste momento Sarai sempre nel mi ...