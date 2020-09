Il VAR annulla due gol ai padroni di casa, il portiere del Botafogo…la prende bene [VIDEO] (Di martedì 1 settembre 2020) Quando il VAR si accanisce sulla tua squadra ci sono varie reazioni: c’è chi la prende con filosofia (ne sa qualcosa il Sassuolo che si è visto annullare quattro gol contro il Napoli) e chi invece, come il Gatito Fernández, non riesce a controllarsi. Il portiere del Botafogo ha visto annullare due gol alla sua squadra contro l’Internacional e a fine partita ha sfogato tutta la sua rabbia proprio contro il monitor “colpevole” della sconfitta. In basso il VIDEO. Gatito suspenso 5 jogos por agredir jogador do framengo/bolsonaro ⁦@Bfrantifascista⁩ #botafogo #botafogotv300mil pic.twitter.com/w9adqSE5QM — Joao P Almeida EM casa (@JoaoPAlmeida2) August 31, 2020 Notizie del giorno – Ex Parma perde la testa, lutto per ... Leggi su calcioweb.eu

Young Boys, è bis: ecco anche la Coppa Svizzera

BERNA - Bis dello Young Boys. Dopo aver conquistato il campionato i bernesi - vittoriosi 2-1 sul Basilea - si sono aggiudicati anche la Coppa Svizzera. Per il club della Capitale si tratta della setti ...

Ligue 1: colpi esterni per Marsiglia, Monaco, Lilla e Bordeaux. Impresa Nantes in nove

Finalmente, dopo il rinvio per le quattro positività al Covid-19 della scorsa settimana e altri tre contagi in squadra comunicati negli ultimi giorni, l’Olympique Marsiglia di André Villas-Boas vede i ...

