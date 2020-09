Il Teatro Quirino apre le sue porte alla Galleria Sciarra. Il programma completo (Di martedì 1 settembre 2020) Il Teatro Quirino allarga i suoi spazi e i suoi orizzonti grazie ad ANAC e Morgan Stanley. Partirà il prossimo 5 settembre l’inedita stagione di incontri gastronomico culturali dello storico Teatro Quirino, infatti, nella magnifica cornice della Galleria Sciarra, verranno ospitati piccoli concerti, letture di testi teatrali, spettacoli di prosa e di danza. Ogni appuntamento sarà accompagnato da una guida specializzata che illustrerà le bellezze della Galleria, il pubblico interessato dovrà prenotare la visita guidata (gratuita per chi parteciperà alle cene e ai cocktail culturali). Dieci appuntamenti settimanali fino 31 ottobre alle ore 20.30, accompagnato con un cocktail o una cena, sempre nel rigoroso rispetto ... Leggi su romadailynews

