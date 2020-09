Il direttore di un giornale: “Conte ha gia deciso, è previsto un nuovo lockdown”. (Di martedì 1 settembre 2020) Franco Bechis denuncia il nuovo obiettivo del governo: creare una sorta di lockdown non dichiarato. "All'interno del comitato tecnico scientifico si sta pensando di modificare una misura oggi vigente sulla misurazione della temperatura corporea. Fino ad oggi il limite previsto per fare scattare l'allarme è stato 37,5 gradi. Da li in su scattano le misure di prevenzione e di eventuale isolamento. Ora si pensa di abbassare quella soglia a 37,1-37,2 gradi. Il motivo? Con l'apertura delle scuole sono soprattutto i giovani il problema, e spesso sono asintomatici o contraggono la malattia in modo lieve, per cui la soglia di allarme sulla temperatura dovrebbe essere abbassata". Il direttore del Tempo si pone così il problema di cosa succederebbe, "scatterebbero le misure precauzionali della ... Leggi su howtodofor

GlennNaples : @valy_s Senaldi Direttore Il Giornale ieri ha dichiarato che non avrebbe assunto 85.000 docenti i soldi li avreb… - Lino_2701x : RT @Busno66: @BarigelliS @PaoloCond @repubblica @Gazzetta_it Passi il twit brutto e autocelebrativo ma dal direttore del giornale più letto… - Busno66 : @BarigelliS @PaoloCond @repubblica @Gazzetta_it Passi il twit brutto e autocelebrativo ma dal direttore del giornal… - CocciaPier : @Skysurfer72 Secondo me Padovan piglia tutti per il culo...lo ricordo direttore al tempo di calcio poli, l'unico gi… - AvvDGG27 : RT @aledenicola: @AndreaRomano9 @claudiocerasa Mo’ non è che quello che dice il direttore del Foglio, che è bravo e mi sta simpatico ma ha… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore giornale Il coronavirus nei bambini: quanto si ammalano e quanto contagiano ilGiornale.it Batterio pericoloso in ospedale a Verona: «Era nel rubinetto»

Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, batterio c ...

Ladri in azione a San Sebastiano: via col tabernacolo

In azione verso mezzogiorno, nel mirino il tabernacolo della chiesetta dedicata a San Sebastiano: un furto nel cuore di uno dei luoghi più cari alla comunità di Mura di Palazzolo. L’episodio, sul qual ...

Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, batterio c ...In azione verso mezzogiorno, nel mirino il tabernacolo della chiesetta dedicata a San Sebastiano: un furto nel cuore di uno dei luoghi più cari alla comunità di Mura di Palazzolo. L’episodio, sul qual ...