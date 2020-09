Il commissario Gentiloni: 'Il Recovery è una sfida cruciale per il nostro futuro' (Di martedì 1 settembre 2020) Con il Recovery Plan approvato dall'Ue "siamo di fronte ad una sfida", cui bisogna rispondere in un modo che sia "all'altezza della crisi senza precedenti" provocata dalla pandemia di Covid-19 e anche ... Leggi su globalist

Il piano nazionale di riforme che l'Italia deve presentare, come tutti gli Stati membri dell'Ue, per accedere alle risorse del Recovery Fund non sia "un catalogo delle spese", ma un piano che indichi ...

Ue: Gentiloni, molto rischioso tornare troppo presto a Patto stabilità

Così il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. “Si tratta dello stesso errore che si fece ...

Così il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche europee di Camera e Senato. "Si tratta dello stesso errore che si fece ...