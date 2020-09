Hennessey - In arrivo un pick-up con sei ruote motrici da 1200 CV (Di martedì 1 settembre 2020) Sei ruote motrici per non passare inosservati. Per coloro a cui non basta lesuberanza del Ram 1500 Trx, il pick-up ad alte prestazioni di FCA, lamericana Hennessey, nota per la sua hypercar Venom F5, ha sviluppato sulla base di questo nuovo modello il Mammooth 6x6, un vistoso veicolo dotato, appunto, di sei ruote motrici.Un nuovo powertrain. Rispetto al fuoristrada cassonato da cui deriva, il motore V8 Hellcat di 6.2 litri da ben 702 CV è stato rimpiazzato da una ancor più poderosa unità Hellephant di 7.0 litri da 1.200 CV. Oltre al diverso propulsore, il Mammooth presenta anche nuove sospensioni, interni realizzati su misura, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati e nuove luci a Led.Prezzo per pochi. I clienti potranno ordinarlo a partire dal 4 settembre, ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Hennessey arrivo Hennessey, un pick-up con sei ruote motrici da 1200 CV - Quattroruote.it Quattroruote Hennessey – In arrivo un pick-up con sei ruote motrici da 1200 CV

Sei ruote motrici per non passare inosservati. Per coloro a cui non basta lesuberanza del Ram 1500 Trx, il pick-up ad alte prestazioni di FCA, lamericana Hennessey, nota per la sua hypercar Venom F5, ...

Nuovi Modelli

Sei ruote motrici per non passare inosservati. Per coloro a cui non basta l’esuberanza del Ram 1500 Trx, il pick-up ad alte prestazioni di FCA, l’americana Hennessey, nota per la sua hypercar Venom F5 ...

Sei ruote motrici per non passare inosservati. Per coloro a cui non basta lesuberanza del Ram 1500 Trx, il pick-up ad alte prestazioni di FCA, lamericana Hennessey, nota per la sua hypercar Venom F5, ...Sei ruote motrici per non passare inosservati. Per coloro a cui non basta l’esuberanza del Ram 1500 Trx, il pick-up ad alte prestazioni di FCA, l’americana Hennessey, nota per la sua hypercar Venom F5 ...