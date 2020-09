Fase 3: a fiera calzatura Micam di Milano presenti 500 espositori e più di 5mila buyer (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e più di 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa hanno confermato la propria partecipazione a Micam, il salone internazionale della calzatura che si terrà a fiera Milano dal 20 al 23 settembre. “Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l'occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business", spiega il presidente di Micam, Siro Badon. "È il primo appuntamento per sviluppare la campagna vendita di un settore strategico per il Made in Italy. ... Leggi su liberoquotidiano

Milano, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 500 espositori e più di 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa hanno confermato la propria partecipazione a Micam, il salone internazionale della ca ...

Auto e Moto d'epoca 2020, il salone padovano si rinnova dal 22 al 25 ottobre

Il mondo dell’auto italiana post Covid riparte con uno dei suoi eventi più importanti, il salone Auto e Moto d’epoca alla Fiera di Padova. Lanciato nel 1983, l’evento padovano è diventato uno dei più ...

