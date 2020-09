Europa League: al Milan la vincente tra Bodo/Glimt e Zalgiris Vilnius (Di martedì 1 settembre 2020) Si è svolto pochi minuti fa a Nyon il sorteggio del terzo turno di qualificazione di Europa League, in programma il 24 settembre. Se il Milan dovesse battere lo Shamrock Rovers, affronterà a San Siro la vincente tra i norvegesi del Bodo/Glimt e i lituani del Zalgiris Vilnius. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

