Erezione in diretta: sul Channel 4 britannico arriva ‘Me & My Penis’ (Di martedì 1 settembre 2020) Per la prima volta nella storia della TV made in UK andrà in onda un documentario sull’Erezione maschile. Anche i documentari non esulano dai tabù e uno di quelli più persistenti riguarda la sfera della sessualità, e specialmente l’Erezione maschile. Ma i tempi cambiano e con essi, si sa, le sensibilità del pubblico. Per questo l’emittente britannica Channel 4 ha ritenuto che fosse giunto il momento di infrangere anche la “storica” barriera della censura. Che impedisce, di fatto, di mostrare in chiaro le immagini di un’Erezione maschile. Sulle tv del Regno Unito andrà infatti in onda ‘Me and My Penis’, un format televisivo che promette di essere molto controverso. Ma che al giorno d’oggi avrà ... Leggi su nonsolo.tv

