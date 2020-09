Elezioni, sorteggiati gli scrutatori a Benevento: tutti i nomi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 298 gli scrutatori beneventani che saranno destinati agli uffici elettorali per le Elezioni regionali e il referendum costituzionale in programma il 20 e il 21 settembre. La Commissione comunale, all’unanimità, si è riunita e ha deciso di procedere alle nomine attraverso il sorteggio tra tutti gli elettori che risultano iscritti nell’apposito Albo stabilendo tre diverse fasce di età tra cui nominare gli scrutatori rispettando le percentuali per ciascuna fascia come di seguito indicate: Da 18 a 35 anni 40% Da 36 a 50 anni 40% Da 51 a 69 anni 20% Inoltre la Commissione ha provveduto, sempre tramite sorteggio, alla formazione di una graduatoria di ulteriori n. 298 nominativi compresi nel predetto albo e ... Leggi su anteprima24

