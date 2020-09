“È uscito con lei…”. UeD, smacco di Nicola Vivarelli (Sirius) a Gemma Galgani (Di martedì 1 settembre 2020) Lunedì 7 settembre sarà trasmessa la prima puntata della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Ma le prime indiscrezioni bomba stanno già circolando e vedono come protagonista, seppur a tratti indiretta, Gemma Galgani. Le registrazioni hanno già preso il via, quindi iniziano ad essere spifferate le prime notizie, che se confermate, sarebbero abbastanza clamorose. Per quanto riguarda appunto il Trono Over, ci sono novità su Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, che avrebbe dimenticato la Dama. Nonostante da parte sua ci sia stato un vero e proprio corteggiamento nei confronti di Gemma, sembra che la conoscenza si sia interrotta definitivamente A quanto pare il giovane ha deciso di uscire con un’altra donna, sempre ovviamente che fa ... Leggi su caffeinamagazine

zerocalcare : Best movie un mese fa m'ha chiesto un fumetto su Tenet, senza averlo visto, poiché è uscito sta settimana. Ora l'ho… - EGNapolillo : RT @ubikfoggia: Grande avvio della rassegna #PagineDAutore a #SanMarcoinLamis: tantissimi, all'aperto e distanziati con #EnzoGianmariaNapol… - Julio_Arnes : @BiRaskolnikov E pensa che non solo non ho mai avuto una relazione con una bionda, ma neanche ci sono uscito insiem… - bubinoblog : Il cast uscito del #GFVip non è ufficiale, non arriva da Chi ma dai giornali di Cairo (DiPiù/DiPiùTv). Ma già si pa… - lavalidamente : RT @Ambrakey1: @HuffPostItalia io sono e sarò sempre dalla parte dell'alce! Il cacciatore ha fatto la sua scelta...è uscito da casa con un… -

Ultime Notizie dalla rete : uscito con Uomini e donne: Sirius sarebbe uscito con Valentina Autiero dopo l'addio a Gemma Blasting News Italia Deborah, sopravvissuta allo schianto: «Accettai quel passaggio degli amici, che errore»

BELLUNO - Di quel terribile schianto non ricorda nulla, nella sua mente è rimasto solo l’attimo in cui ha preso quella decisione: accettare un passaggio che le ha cambiato la vita. Un anno fa, la matt ...

Elezioni regionali, Mazzoni: “Fondi Sie per lavoro, infanzia e anziani” (VIDEO)

NAPOLI – Se è vero che il riparto dei 3,5 miliardi stanziati dal fondo Covid per i servizi essenziali, tra i quali asili nido, mense e trasporti, è definitivo, vuol dire che il Governo è antimeridiona ...

BELLUNO - Di quel terribile schianto non ricorda nulla, nella sua mente è rimasto solo l’attimo in cui ha preso quella decisione: accettare un passaggio che le ha cambiato la vita. Un anno fa, la matt ...NAPOLI – Se è vero che il riparto dei 3,5 miliardi stanziati dal fondo Covid per i servizi essenziali, tra i quali asili nido, mense e trasporti, è definitivo, vuol dire che il Governo è antimeridiona ...