Covid | Sileri | Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno

Roma, 1 set.(Adnkronos) - "Sui tamponi si sta facendo sempre di più, il numero sta crescendo. Ma durante la stagione autunnale e invernale gireranno altri virus e sarà necessario avere una potenza di fuoco maggiore. Si può arrivare a 300mila test al giorno e forse qualcosa di più nelle prossime settimane, non serve oggi". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, durante un'intervista a Rai Radio 1. "Sui professori fragili c'è già un documento che li tutela, è tutto affidato al medico della Asl e dell'Inail: verrà valutato caso per caso", ha affermato poi Sileri il quale, sulla notizia che alcuni professori prenotano il test sierologico alla Asl, ma passano giorni prima che vengano

