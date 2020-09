Covid, Orban chiude le frontiere ungheresi. Ma è polemica sui ministri in Croazia (Di martedì 1 settembre 2020) Liberi tutti durante le vacanze estive, frontiere chiuse al ritorno. L'Ungheria di Viktor Orban passa da un estremo all'altro nel giro di pochi giorni nel tentativo di frenare l'aumento dei casi di coronavirus: il... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Covid Orban Covid-19: il capo dello staff di Orban e il suo vice in isolamento Globalist.it Diplomatici all’inaugurazione della fabbrica Iveco in Romania

A Petresti, nella provincia Dambovita, Romania, si è svolta oggi l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione di una fabbrica IVECO di assemblaggio camion, con la partecipazione del premier romeno ...

Ungheria: ministro Esteri, cittadini di Visegrad possono entrare con test negativo a Covid-19

Budapest, 01 set 09:53 - (Agenzia Nova) - I cittadini provenienti dai Paesi del gruppo di Visegrad potranno entrare in Ungheria a patto di fornire un test negativo al coronavirus. E' quanto ha dichiar ...

