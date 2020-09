Covid in Campania, un morto e 102 contagiati in 24 ore: 51 sono di rientro dalle vacanze (Di martedì 1 settembre 2020) Altri 102 contagiati in Campania, 86 in meno di ieri con 946 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi... Leggi su ilmattino

L’ Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiega che ieri presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 4 nuovi positivi asintomatici e si tratta di tre cittadini residenti a Roma e uno in ...

CATANIA - Frena la nuova ondata del virus in Italia e anche in Sicilia. Dopo i 34 casi registrati ieri nell'Isola, nelle ultime 24 ore sono stati 26 i nuovi casi di coronavirus nelle nove province sic ...

