Covid: +978 nuovi casi, 8 morti, terapie intensive in aumento, (Di martedì 1 settembre 2020) Sono 978 i nuovi casi di Covid-19 (-18 su ieri) e 8 i decessi (+2) di pazienti positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi 1 settembre 2020 del Ministero della Salute.I morti totali per complicanze legate al coronavirus Sars-Cov-2 salgono così a 35.491 unità da inizio emergenza. I pazienti ricoverati con sintomi sono ad oggi 1.380, +92 in un giorno, 107 invece sono quelli in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri.Le regioni con più pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono la Lombardia, con 21 casi, e la Sicilia con 10 casi. Sempre secondo i dati del Ministero della Salute, i casi totali di contagio nel nostro Paese, dato che comprende anche ... Leggi su blogo

