Coronavirus, stabile numero dei contagi. Sileri: serve un piano nazionale per aumentare i tamponi (Di martedì 1 settembre 2020) contagi da Covid-19 in calo anche nelle ultime 24 ore, a fronte di un aumento dei tamponi. Sono 978 i nuovi casi di Coronavirus positivi individuati in Italia, rispetto a ieri 18 contagi in meno. Otto le vittime, due in più di ieri. Effettuati oltre 81mila tamponi, ieri erano stati 53mila. Lo evidenzia l'odierno bollettino del ministero della Salute, secondo il quale gli attualmente positivi sono ad oggi 26.754. Di questi, 25.267 si trovano in isolamento domiciliare, 1.380 sono ricoverati con sintomi.Sale però ancora il numero dei pazienti che necessitano della terapia intensiva: oggi sono 107 contro i 94 di ieri, tredici in più. In aumento anche i ricoveri, 92 in più in tutto. La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7 per cento) è stata ... Leggi su ilfogliettone

