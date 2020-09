Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana, su Rsa dimostrata incapacità totale (2) (Di martedì 1 settembre 2020) (Adnkronos) - In particolare, "nessuna esaustiva informativa è stata fornita da regione alle Rsa su come e dove accogliere i tantissimi pazienti non diagnosticati Covid (ma in realtà Covid) che venivano trasferiti dagli ospedali in letti 'a caso' in molte Rsa(salvo lodevoli eccezioni). Nessun provvedimento né circolare o altro atto di indirizzo è stato adottato con sollecitudine per mantenere alto il livello di sicurezza anti Covid-19 nelle Rsa della Regione, a tutela della salute degli ospiti e di tutto il personale in servizio". Successivamente, si sottolinea nella mozione, "il 2 marzo 2020, il governatore Fontana disponeva semplicemente che i familiari e/o i visitatori dei soggetti ricoverati con sintomi respiratori indossassero la mascherina chirurgica e osservassero una distanza tra loro di almeno un metro". Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, presentata mozione di sfiducia a Fontana su gestione emergenza - vocedelpatriota : Coronavirus, Meloni: FdI ha depositato mozione per richiedere pubblicazione 100% atti CTS, intollerabile opacità Go… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Fontana, depositata la mozione di sfiducia. SCARICA - Affaritaliani : Fontana, depositata la mozione di sfiducia. SCARICA - zazoomblog : Coronavirus: mozione sfiducia a Fontana in Lombardia scelte sbagliate e opache (2) - #Coronavirus: #mozione… -