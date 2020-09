Contagi ancora in calo. Ma nelle ultime 24 ore aumentano i ricoverati con sintomi. E anche quelli in terapia intensiva (Di martedì 1 settembre 2020) Scende ancora il numero dei nuovi positivi. nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 978, contro i 996 di ieri. Aumenta, invece, il numero dei decessi, 8 rispetto alle 6 di ieri, per complessive 35.491 vittime. Il totale delle persone attualmente Contagiate, secondo quanto riporta il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è di 26.754. Sono 107 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.380, quasi cento più di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono, invece, 25.267. Il numero di tamponi effettuati risale a quota sono 81.050, circa 23 mila in più di ieri. Le Regioni più colpite dalla pandemia sono la Lombardia (con 242 nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale

Tg3web : Il nuovo anno scolastico inizia oggi in Francia. Tra i paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus e dove i contag… - fanpage : Ancora non ci siamo - Agenzia_Ansa : In Italia aumentano ancora leggermente i contagi: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore, nuovo dato p… - diegorispoli : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi ancora in calo (978), otto i decessi -… - diegorispoli : ?? #lastampa #news Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi ancora in calo (978), otto i decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi ancora Coronavirus in Italia, il bollettino: nuovi contagi ancora in calo (978), otto i decessi Il Secolo XIX Salgono a sette i positivi nel focolaio di Salemi: anche il sindaco di Trapani in isolamento

Il focolaio di Salemi vede aumentare i contagi da Covid19. Dopo la positività di uno dei proprietari del ristorante "La Giummara", stamattina i nuovi casi registrati dall'Asp di Trapani sono cinque (p ...

Coronavirus, lieve calo dei contagi (+978). Aumentano i tamponi, otto morti

Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, c ...

Il focolaio di Salemi vede aumentare i contagi da Covid19. Dopo la positività di uno dei proprietari del ristorante "La Giummara", stamattina i nuovi casi registrati dall'Asp di Trapani sono cinque (p ...Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, c ...